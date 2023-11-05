10 лет без документов и пенсии живёт мужчина из села Тургень

В тяжёлом положении оказался 65-летний житель села Тургень Алматинской области. Девять лет Болат Кулатаев не может восстановить свидетельство о рождении и удостоверение личности, которые потерял во время пожара в своём доме.
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