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10 лет без документов и пенсии живёт мужчина из села Тургень

10 лет без документов и пенсии живёт мужчина из села Тургень

В тяжёлом положении оказался 65-летний житель села Тургень Алматинской области. Девять лет Болат Кулатаев не может восстановить свидетельство о рождении и удостоверение личности, которые потерял во время пожара в своём доме.

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