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FiNE NEWS

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Законопроект об «адских санкциях» против России может быть заморожен до ноябрьских выборов в США

Законопроект об ужесточении санкций против России, получивший одобрение Сената США в августе, оказался под угрозой заморозки до проведения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

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