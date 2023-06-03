В России создали уникальное приложение для выявления ботов

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали уникальное мобильное приложение, которое выявляет не только групповых, но и одиночных ботов с погрешностью не выше 5%, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали уникальное мобильное приложение, которое выявляет не только групповых, но и одиночных ботов с погрешностью не выше 5%, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Свежие комментарии