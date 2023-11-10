"История о "новом Черчилле" рухнула: во Франции обвинили Зеленского в совершении госпереворота

В адрес украинского президента высказался лидер французской партии "Патриоты".Флориан Филиппо в соцсетях констатировал, что Владимир Зеленский совершил государственный переворот на Украине, отменив президентские выборы на март 2024 года.
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