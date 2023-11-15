Украина снова попросила Европу о военной помощи: Ответ грянул ударом по последним надеждам ВСУ

Главе МИД Украины Дмитро Кулебе (вы же помните, что это не только ругательство и диагноз, но и фамилия, не так ли?) вновь нечем порадовать своего патрона по итогам встречи глав МИД стран-членов Евросоюза, где он попытался блеснуть интеллектом, но, кроме попрошайничества, опять ничего не получилось.