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Ивановские новости

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Ивановский кочегар оказался полным кавалером ордена Славы

Ивановский кочегар оказался полным кавалером ордена Славы

Ветеран Иван Ефименко, полный кавалер ордена Славы, получил высшую награду лишь спустя 45 лет после войны, в 1991 году.

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