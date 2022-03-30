Кадеты полицейского класса из Республики Коми стали победителями XVIII Всероссийского кадетского сбора

Кадеты полицейского класса из Республики Коми стали победителями XVIII Всероссийского кадетского сбора

В период с 22 по 26 марта в Москве прошел XVIII Всероссийский сбор кадетов Российской Федерации на базе межрегионального кадетского культурного центра, в котором приняли участие учащиеся полицейских классов МОУ «СОШ № 39 им.

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