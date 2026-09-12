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Военные склады ВСУ размещают в жилых районах для маскировки

Военные склады ВСУ размещают в жилых районах для маскировки

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что киевский режим размещает военные склады в жилых районах, поскольку их так сложнее обнаружить средствами воздушной и космической разведки.

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