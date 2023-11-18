В Красноярском крае перекрыли трассу из-за перевернувшегося бензовоза

В Ермаковском районе на трассе перевернулся бензовоз, дорогу перекрыли на полтора часа. Как сообщают в краевом ГИБДД, на 650 километре автодороги Р-257 ремонтировали асфальт, поэтому для проезда была лишь одна полоса.