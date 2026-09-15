Каменный дом 88 м² с тремя спальнями: разумная альтернатива городской квартире

Когда в очередной раз пересматривала планировки квартир в новостройках, поймала себя на мысли: за те же деньги, что просят за трёшку с соседями за стеной, можно построить отдельный дом с собственным двором.
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