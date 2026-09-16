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«Распнут, а потом я воскресну»: Noize MC ответил на уголовное дело о терроризме

«Распнут, а потом я воскресну»: Noize MC ответил на уголовное дело о терроризме

Noize MC ответил на дело об оправдании терроризма Рэпер Noize MC (признан иностранным агентом) впервые прокомментировал возбуждённое против него уголовное дело о публичном оправдании терроризма.

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