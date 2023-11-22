Ространснадзор уличил «Аэрофлот» в нарушении закона из-за отзыва дешевых билетов

Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному федеральному округу выявило нарушение в аннулировании компанией «Аэрофлот» дешевых билетов на Пхукет (Таиланд).
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