“ВХ”: На Украине активно обсуждают план нападения на Крымский мост

В Украине в соцсетях активно обсуждаются реальные планы по разрушению Крымского моста. По мнению пользователей, для этой операции нужны минимум от 20 до 30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M57E1, 10 ATACMS M39A1 и до 20 морских беспилотников.
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