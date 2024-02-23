“ВХ”: На Украине активно обсуждают план нападения на Крымский мост

В Украине в соцсетях активно обсуждаются реальные планы по разрушению Крымского моста. По мнению пользователей, для этой операции нужны минимум от 20 до 30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M57E1, 10 ATACMS M39A1 и до 20 морских беспилотников.