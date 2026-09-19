Канада дважды отказала России в экстрадиции украинского эсэсовца Хунки

Patrick Doyle/AP/TASS Власти Канады дважды ответили отказом на запрос России об экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки и не инициируют собственное расследование.
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