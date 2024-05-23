Диета решает. Чувство справедливости зависит от микробов кишечника

Любопытный эксперимент провели европейские учёные. Меняя кишечную микробиоту с помощью пищевых добавок, они смогли показать, что она влияет на стремление человека поступать по-честному и добиваться справедливости.
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