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Диета решает. Чувство справедливости зависит от микробов кишечника

Диета решает. Чувство справедливости зависит от микробов кишечника

Любопытный эксперимент провели европейские учёные. Меняя кишечную микробиоту с помощью пищевых добавок, они смогли показать, что она влияет на стремление человека поступать по-честному и добиваться справедливости.

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