Встреча Лаврова и Рубио ожидается в Нью-Йорке 23 сентября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио планируют встретиться в Нью-Йорке в ближайшую среду, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова.