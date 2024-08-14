Назван вероятная причина проблем в интимной жизни Харламова и Ковальчук

Харламов и Ковальчук. Фото: mixyfotos.ruСогласно высказыванию сексолога Ларисы Никитиной, наличие матери комика Гарика Харламова, проживающей с ним под одной крышей, может оказывать негативное влияние на его сексуальную жизнь с третьей женой Катериной Ковальчук.
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