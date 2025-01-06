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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонард признан MVP и лучшим форвардом МЧМ-2025. С 5+5 американец разделил 2-е место в гонке бомбардиров

19-летний капитан молодежной сборной США сделал две голевые передачи в финале против Финляндии (4:3 ОТ) и с 10 (5+5) очками разделил второе место в гонке бомбардиров турнира с 4 игроками.

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