Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

Пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко рассказал, что украинское командование врёт об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками.
Популярные статьи
- В районе Днепропетровска: Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов со снарядами для HIMARS
- Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной
- «В результате удара высокоточным оружием ВКС России»: в Днепропетровской области уничтожены более 100 военных ВСУ
Свежие комментарии