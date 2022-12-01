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Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

Украинский пленный Лазаренко: командование ВСУ пугает пытками со стороны российских солдат

Пленный боец 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Александр Лазаренко рассказал, что украинское командование врёт об отношении россиян ко взятым в плен военнослужащим и пугает их пытками.

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