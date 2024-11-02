В парламент Якутии внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска

Дмитрий Гурин

Мой совет, оставьте прямые выборы и пусть жители Якутска сами определяют своего главу а не умники из зак. собрания которые обычно выбирают "удобного" для них и совершенно не компетентного человека в делах управления городом. пример у меня за окном в Ростове-на-Дону. Глава города бывший прокурор и в управлении городом мало что понимает лично. Его кабинет, сборище дружков таких же "компетентных" в занимаемых должностях. В итоге: Тупая, глобальная застройка города жилыми высотками без надлежащей первоначальной инфраструктуры (дет.сады, школы и прочее), расстояния между домами менее 50 метров из-за чего во дворы солнечные лучи не попадают совсем ну и убитая напрочь городская пассажирская транспортная логистика со ссылкой на нехватку водителей...... бакланить на камеры сидя в кабинетах это не песок разгружать.......