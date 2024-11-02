Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь, это мой дом, меня здесь приняли"................. ...Комик Незлобин за...

В парламент Якутии внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска

В парламент Якутии внесли законопроект об отмене прямых выборов мэра Якутска

В парламент Республики Саха внесли законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов мэра Якутска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Мой совет, оставьте прямые выборы и пусть жители Якутска сами определяют своего главу а не умники из зак. собрания которые обычно выбирают &quot;удобного&quot; для них и совершенно не компетентного человека в делах управления городом. пример у меня за окном в Ростове-на-Дону. Глава города бывший прокурор и в управлении городом мало что понимает лично. Его кабинет, сборище дружков таких же &quot;компетентных&quot; в занимаемых должностях. В итоге: Тупая, глобальная застройка города жилыми высотками без надлежащей первоначальной инфраструктуры (дет.сады, школы и прочее), расстояния между домами менее 50 метров из-за чего во дворы солнечные лучи не попадают совсем ну и убитая напрочь городская пассажирская транспортная логистика со ссылкой на нехватку водителей...... бакланить на камеры сидя в кабинетах это не песок разгружать.......
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх