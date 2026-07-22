НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 691 подписчик

25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

25 странных, мерзких и жутких фактов о человеческом теле

Кажется, что узнавать что-то новое о наших собственных телах можно бесконечно, и это всегда интересно — например, знали ли вы, что информация поступает в мозг со скоростью 430 км/ч? Однако кое-что лучше не знать, если вы хотите спокойно спать по ночам, и факты из этой подборки — как раз тот случай.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии