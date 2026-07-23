В последние сутки подразделения группировки "Запад" нанесли ощутимый урон ВСУ, уничтожив до 215 военнослужащих и американскую технику в районах Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области.
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