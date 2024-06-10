Развожаев: Попытки украинских войск повлиять на ситуацию с помощью дальнобойного оружия потерпят неудачу

Он назвал это обычным шумом Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил, что попытки украинских войск повлиять на ситуацию с помощью дальнобойного оружия потерпят неудачу.
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