Блогер Озтюрк заявил, что его не пустили на Украину из-за штампа в паспорте

Блогер из Турции Толга Озтюрк заявил, что украинские пограничники не позволили ему въехать на Украину из-за российского штампа в паспорте и подвергли допросу по подозрению в разведывательной деятельности.
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