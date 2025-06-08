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Блогер Озтюрк заявил, что его не пустили на Украину из-за штампа в паспорте

Блогер Озтюрк заявил, что его не пустили на Украину из-за штампа в паспорте

Блогер из Турции Толга Озтюрк заявил, что украинские пограничники не позволили ему въехать на Украину из-за российского штампа в паспорте и подвергли допросу по подозрению в разведывательной деятельности.

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