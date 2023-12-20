Щеглова про Машзавод в Чите: «Параметры котельной подняли, но этого недостаточно»

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова признала, что пока жители машзавода не ощутили перемен.Градоначальник забайкальской столицы Инна Щеглова прогнозирует, что теплоснабжение должны восстановить в эту среду, 20 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии