Швеция отпустила задержанный танкер Sea Owl I с россиянином в экипаже

Шведская береговая охрана проинформировала о том, что танкер Sea Owl I, задержанный в марте, был освобожден и теперь может следовать дальше по своему маршруту.
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