Русские знают, что НАТО фактически воюет с нами. Франция и Штаты "кормят" ВСУ данными разведки. Чем мы можем ответить?Все удары вглубь территории России, и, в частности, удар по иранскому судну на Каспии украинская армия просто неспособна наносить без разведывательных данных, которые Киеву предоставляет Запад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии