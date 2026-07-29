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Царьград

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"И русские это знают": США и Франция "кормят" Киев разведданными. Наш ответ?

"И русские это знают": США и Франция "кормят" Киев разведданными. Наш ответ?

Русские знают, что НАТО фактически воюет с нами. Франция и Штаты "кормят" ВСУ данными разведки. Чем мы можем ответить?Все удары вглубь территории России, и, в частности, удар по иранскому судну на Каспии украинская армия просто неспособна наносить без разведывательных данных, которые Киеву предоставляет Запад.

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