Русские знают, что НАТО фактически воюет с нами. Франция и Штаты "кормят" ВСУ данными разведки. Чем мы можем ответить?Все удары вглубь территории России, и, в частности, удар по иранскому судну на Каспии украинская армия просто неспособна наносить без разведывательных данных, которые Киеву предоставляет Запад.