В больницах Архангельской области установили все маммографы, запланированные к установке в этом году

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр ЦыбульскийГубернатор сообщил, что на днях новый современный аппарат, закупленный в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение», запустили в работу в Устьянской ЦРБ.