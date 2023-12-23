В больницах Архангельской области установили все маммографы, запланированные к установке в этом году

Об этом в своём телеграм-канале сегодня сообщил глава региона Александр ЦыбульскийГубернатор сообщил, что на днях новый современный аппарат, закупленный в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение», запустили в работу в Устьянской ЦРБ.
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