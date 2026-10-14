Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.
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