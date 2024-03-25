Искренняя улыбка – лекарство от всего

Когда человек жизнерадостен и дружелюбен, он приятен как самому себе, так и окружающим его людям, так как хорошее настроение – это гарантия отличного времяпрепровождения, оптимистического настроя и крепкого здоровья.
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