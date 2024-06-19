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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Ариса» о Шуманском: «Талантлив, сумасшедшее завершение с обеих ног, настырный и хладнокровный, с крутым характером. Это усиление для ЦСКА» 

19-летний форвард перешел из «Ариса» в ЦСКА за 1,5 млн евро. «Шуманский, несомненно, обладает талантом.

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