Расскажем о 10 функциях, которые рекомендуется отключить на мобильном устройстве

Отключение некоторых функций смартфона повысит производительность, сэкономит заряд батареи и уменьшит объем информации о владельце, которую могут получить третьи лица.
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