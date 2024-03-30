Состояние ультра-богатых людей мира достигло новых высот в $44 трлн

Состояние самых богатых людей мира продолжает расти. Согласно новым данным Федеральной резервной системы США, в руках у одного процента населения Земли оказалось $44,6 трлн к концу четвертого квартала 2023 года.
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