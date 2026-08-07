Стометровка до подвала — или смерть от дрона: где на курортах Кубани спасаться от БПЛА и как найти такие места

В Краснодарском крае каждый муниципалитет сам решает, как защищать туристов от беспилотников ВСУУкраинская армия регулярно атакует прибрежные города Краснодарского края беспилотниками и безэкипажными катерами.
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