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Терренс Шэннон, выбранный «Миннесотой» под 27-м номером, был оправдан после обвинений в нападении и изнасиловании

Форвард провел сезон-2023/24 в Иллинойсе и набирал 23 очка, 4 подбора, 2,3 передачи и 1 перехват в среднем.

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