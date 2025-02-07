Когда случается стрелковый бой с рукопашной, наши бойцы всегда верх берут. Это вам не мышьяком воду по ночам травить, как это делают хохлы

деточка, книжки какие-нибудь прочитал и не нёс ахинею. бандеровцы - это продукт балВШИвиков-камуниздов. ЗАУЧИ!!! ...а "кровавым" николашка был только в тупом в камуноидного бреду.... Николай Александрович не подписал НИОДНОГО расстрельного списка, не отправил на смерть НИОДНОГО человека.... в отличие от реально кровавого упыря осетинского еврея ёзифа джуги

Ингерман Ланская

деточка, я Мужчин и не учила, как и рекомендовал мне мой папа. а вот тупых гегемонов и сопливых щенков необходимо учить, чтобы они могли выполнять хотя бы элементарные задания с простыми предметами..... а вот ослов учить бесполезно - пустые бошки ослов знания не вмещают, вакуум для знаний агрессивная среда..... Так что, деточка, Заучивай простую информацию и не напрягай извилину за то, что для тебя сложно