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Когда случается стрелковый бой с рукопашной, наши бойцы всегда верх берут. Это вам не мышьяком воду по ночам травить, как это делают хохлы

Когда случается стрелковый бой с рукопашной, наши бойцы всегда верх берут. Это вам не мышьяком воду по ночам травить, как это делают хохлы

Противник у нас очень креативный. Против нас воюет целое гигантское КБ людоедов, террористов и садистов.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
деточка, книжки какие-нибудь прочитал и не нёс ахинею. бандеровцы - это продукт балВШИвиков-камуниздов. ЗАУЧИ!!! ...а &quot;кровавым&quot; николашка был только в тупом в камуноидного бреду.... Николай Александрович не подписал НИОДНОГО расстрельного списка, не  отправил на смерть НИОДНОГО человека.... в отличие от реально кровавого упыря осетинского еврея ёзифа джуги
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8 час.
вд
валерий двойнишников
Мадам, наведите порядок на кухне, после этого можете начать учить мужчин))
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8 час.
Ингерман Ланская
деточка, я Мужчин и не учила, как и рекомендовал мне мой папа. а вот тупых гегемонов и сопливых щенков необходимо учить, чтобы они могли выполнять хотя бы элементарные задания с простыми предметами..... а вот ослов учить бесполезно - пустые бошки ослов знания не вмещают, вакуум для знаний агрессивная среда..... Так что, деточка, Заучивай простую информацию и не напрягай извилину за то, что для тебя сложно
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7 час.
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