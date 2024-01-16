В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»

Подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии