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На выборах мэра Иванова определился второй кандидат

На выборах мэра Иванова определился второй кандидат

Соперник Александра Шаботинского подал документы в конкурсную комиссию в последний день.14 июля завершилась регистрация кандидатов на должность главы города Иванова.

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