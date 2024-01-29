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В ночь на 28 января в Ноябрьске на ул. Советской, между домами 103 и 105, произошла драка

В ночь на 28 января в Ноябрьске на ул. Советской, между домами 103 и 105, произошла драка

Как прокомментировали в ОМВД России по г. Ноябрьску: «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в социальных сетях выявлена публикация, на которой зафиксирована драка между мужчинами в районе домов 103, 105 по ул.

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