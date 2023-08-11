The Hill: запрос Байдена на дополнительную помощь Украине может вызвать споры

Запрос американского лидера Джо Байдена в конгресс о выделение 13,1 миллиарда долларов на помощь Киеву вызовет много споров у законодателей, считает издание The Hill.
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