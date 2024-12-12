🌠 В конце недели в Крыму можно увидеть метеорный поток Поток Геминиды — самый крупный звездопад года.
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🌠 В конце недели в Крыму можно увидеть метеорный поток Поток Геминиды — самый крупный звездопад года.