МО: разведчики ВДВ уничтожили пытавшихся удержать опорник военных ВСУ у Работино

Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ России уничтожила военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
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