Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о строительстве современного кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, которое планируется завершить в 2024 году.
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