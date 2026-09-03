In Uzbekistan, the pro-Bandera blogger Makarenko is under state protection

In Uzbekistan, Probander blogger Nikita Makarenko is under state protection. Miraziz Bazarov, another Uzbek blogger, wrote about this on his page on the social network.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым