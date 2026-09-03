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The Eurasia Daily news agency

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In Uzbekistan, the pro-Bandera blogger Makarenko is under state protection

In Uzbekistan, the pro-Bandera blogger Makarenko is under state protection

In Uzbekistan, Probander blogger Nikita Makarenko is under state protection. Miraziz Bazarov, another Uzbek blogger, wrote about this on his page on the social network.

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