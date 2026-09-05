Reuters: Литва и Латвия обсуждают прекращение импорта зерна из России

Латвия и Литва якобы захотели прекратить транзит зерна из России через свои порты и уже обсуждают этот вопрос.
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