Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

72 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Кака така государственность? Мы теперь каждый хутор государством называем?Путин: государств...
  • Зоя
    главное,чтобы не был ПЕДИКОМ!!! теперь им не место в СМИ и программах России....пус сть живут  и слабо дышат у себя д...Стилист Александр...
  • sorsw
    Исторические кинотеатры Петербурга всё-таки, хотя бы частично, удалось сохранить. Чего не скажешь про кинотеатры Моск...Кинотеатр "Аврора...

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: главные тезисы

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: главные тезисы

▪️ В начале интервью президент рассказал Карлсону об истории Украины. "Первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой, по сути дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх