Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону: главные тезисы

▪️ В начале интервью президент рассказал Карлсону об истории Украины. "Первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой, по сути дела.
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