25 корги, которые очень недовольны поведением своих хозяев

Корги… Возможно, это самые милые создания на планете! Не зря же ведь этим собакам отдавала предпочтение сама королева Елизавета… Ее Величество настолько их любила, что за всю жизнь у нее было более 30 питомцев этой породы! .
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