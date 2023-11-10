Балет от слова «боль»: у зрителей грядет главная битва за «Щелкунчик»

Недетским ажиотажем вокруг детского спектакля заинтересовались депутаты Госдумы. Однако Большой театр отказался менять как систему продажи билетов, так и число показов спектакляПродажу билетов на второй блок спектаклей «Щелкунчик» — с 29 по 31 декабря — Большой театр назначил на утро 11 ноября, то есть в субботу.