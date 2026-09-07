Теперь о переговорах

Иллюзия «перезагрузки»: московский вояж Уиткоффа и Кушнера обнажил тупик американской дипломатии Три часа в кремлевских кабинетах, улыбки для фотокамер, заявления о «доверительности» и «содержательности».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Я работал при оциализме в СССР. Я работал при капитализме в РФ. Вот вам несколько основных отличий
- «Здесь всё будет наше!» Мигрант-азербайджанец размахивал пистолетом, его «братья» оскорбляли полицию, и были жестко «упакованы»
- Чеченцев депортируют из Китая за дикий свадебный кортеж в городе. Это вам не в России кричать и стрелять из авто...
Свежие комментарии
- «Он в тюрьме, и о...
- «Асса! Теперь мы ...
- ГД ДИЗЕЛЬНАЯ СДЕЛКА
Самое главное нам не останавливаться, долбить Хохлов до упора, пока на коленях не станут прощения просить!
Если страны подписывают Договор о чем-то...Договор соблюдают обе стороны , если Договор ВЫГОДЕН обеим сторонам...
Запад хочет уничтожить Россию , сохранить нациков на Украине , ввести армии НАТО на Украину...
Враги хотят договор , выгодный глобалистам , НАТО...
Нам совершенно не нужен договор , выгодный НАТО...
Подписывать нечего...
Даже если и подписать договор...
Договор , не выгодный каждой из сторон, не будет соблюдаться...
К сожалению , придется воевать дальше...
Всё совсем не так . Ведь президент Трамп объявил от имени страны США , что традиционная дипломатия в мире не приемлема при решении любых решений в свете принятия решений мирового масштаба и США заверили весь мир были вынуждены играть по своим правилам . Раз так то каждая из стран может зеркально играть по своим правилам уже начали их разработку ( сколь продлится -вопрос ) . А теперь сами США появляясь в присутствие только по приглашению будут обязаны предъявить всем миру ЭТИ свои правила , доказать их правомочие и при решении мирового сообщества принятия или НЕ ПРИНЯТИЯ их к законному исполнению , либо вообще могут спокойно получать отказы для принятия послов в любых странах . А это может послужить полной изоляцией США во всём мире
Пусть следующий раз эти переговорщики прибывают на переговоры с Россией на авианосце. В порт русского города Одесса.
Похоже, в этот раз обсуждали "чем белый аист отличается от чёрного" или "влияние северного сияния на рост телеграфных столбов".
Это ещё из НАШЕГО РОДНОГО СССР поговорочки...)))))
Пустая болтовня. Все старания Запада и США сохранить куевский , враждебный для России режим. Пусть в изменённом виде , но боевую единицу- таран против России.
Внешне пусть выглядит как "переливание из пустого в порожнее", какие вопросы ещё обсуждались на встрече кроме урегулирования военного противостояния на Украине - об этом пытаются догадываться аналитики и политологи.
Это их работа, а работа ВС РФ в решении поставленных задач продолжается.