Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Теперь о переговорах

Теперь о переговорах

Иллюзия «перезагрузки»: московский вояж Уиткоффа и Кушнера обнажил тупик американской дипломатии Три часа в кремлевских кабинетах, улыбки для фотокамер, заявления о «доверительности» и «содержательности».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Акулов
Владимир Акулов

Если страны подписывают Договор о чем-то...Договор соблюдают обе стороны , если Договор ВЫГОДЕН обеим сторонам...
Запад хочет уничтожить Россию , сохранить нациков на Украине , ввести армии НАТО на Украину...
Враги хотят договор , выгодный глобалистам , НАТО...
Нам совершенно не нужен договор , выгодный НАТО...
Подписывать нечего...
Даже если и подписать договор...
Договор , не выгодный каждой из сторон, не будет соблюдаться...
К сожалению , придется воевать дальше...

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВизменено

Всё совсем не так . Ведь президент Трамп объявил от имени страны США  , что традиционная  дипломатия в мире не приемлема при решении любых решений в свете принятия решений мирового масштаба  и США заверили весь мир были вынуждены играть по своим правилам . Раз так то каждая из стран может зеркально играть по своим правилам уже начали их разработку ( сколь продлится -вопрос ) . А теперь сами США появляясь в присутствие только по приглашению будут обязаны предъявить всем миру ЭТИ свои правила , доказать их правомочие и при решении мирового сообщества принятия или НЕ ПРИНЯТИЯ их к законному исполнению , либо вообще могут спокойно получать отказы  для принятия послов в любых странах . А это может послужить полной изоляцией США во всём мире

Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

Похоже, в этот раз обсуждали "чем белый аист отличается от чёрного" или "влияние северного сияния на рост телеграфных столбов".
Это ещё из НАШЕГО РОДНОГО СССР поговорочки...)))))

Профиль пользователя ШКИПЕР
ШКИПЕР

Пустая болтовня. Все старания Запада и США сохранить куевский , враждебный для России режим. Пусть в изменённом виде , но боевую единицу- таран против России.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Внешне пусть выглядит как "переливание из пустого в порожнее", какие вопросы ещё обсуждались на встрече кроме урегулирования военного противостояния на Украине - об этом пытаются догадываться аналитики и политологи.
Это их работа, а работа ВС РФ в решении поставленных задач продолжается.