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Найдено вещество, заставляющее мышцы уничтожать жир

Ученые нашли вещество, заставляющее мышцы уничтожать жир! Популярные ягоды оказались способны запускать необычный процесс в организме .

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